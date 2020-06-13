МФЦ смогут вводить особый порядок предоставления услуг

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13 июня 2020, 13:37 [ «Аргументы Недели» ]

МФЦ. Фото: сайт Госдумы РФ

МФЦ смогут самостоятельно определять особенности предоставления государственных и муниципальных услуг в 2020 году. Новые правила будут действовать до конца 2020 года.

Речь, в частности, идет об ограничении количества функционирующих окон МФЦ, дистанционной работе с заявителями, о временном сокращении перечня доступных услуг. Решения будут приниматься исходя из эпидемиологической обстановки и с одобрения региональных властей.

ПФР и Фонд социального страхования также получили право при необходимости переходить на особый порядок работы по наиболее востребованным услугам.

«При переходе на особый порядок работы внебюджетные фонды и МФЦ должны будут информировать заявителей о новом формате предоставления услуг», – говорится в документе, подписанном Михаилом Мишустиным.