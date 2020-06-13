Воробьев назвал число умерших пациентов от COVID-19 в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал число умерших от новой коронавирусной инфекции пациентов в регионе. По официальный данным, в Подмосковье зарегистрировано 678 летальных случаев.
«506 человек у нас в мае умерло, к сожалению. 900 - неподтвержденные, но все симптомы были. И ещё плюс 200 – это хронические заболевания, на которые ковид повлиял... Общая цифра по маю у нас вырисовывается вот такая, 1606 человек», - пояснил он в эфире телеканала 360.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в регионе выявлено 725 случаев коронавируса - всего 48 636. За время пандемии в Московской области выздоровели 15 734.