Воробьев назвал число умерших пациентов от COVID-19 в Подмосковье

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13 июня 2020, 13:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: больница, pixabay.com

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал число умерших от новой коронавирусной инфекции пациентов в регионе. По официальный данным, в Подмосковье зарегистрировано 678 летальных случаев.

«506 человек у нас в мае умерло, к сожалению. 900 - неподтвержденные, но все симптомы были. И ещё плюс 200 – это хронические заболевания, на которые ковид повлиял... Общая цифра по маю у нас вырисовывается вот такая, 1606 человек», - пояснил он в эфире телеканала 360.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в регионе выявлено 725 случаев коронавируса - всего 48 636. За время пандемии в Московской области выздоровели 15 734.