Голикова рассказала о перспективах развития инфекционной и санэпидслужбы

Аргументы Недели → Общество 13+

13 июня 2020, 13:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Вице-премьер Татьяна Голикова. Фото: сайт правительства РФ

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает важным развивать инфекционную и санитарно-эпидемиологическую службы.

Она считает, что назрела необходимость пересмотреть ряд положений нацпроекта «Здравоохранение» в части обозначенных в нем приоритетов. По ее словам, серьезное внимание нужно уделить развитию инфекционной службы в России.

Вице-премьер отметила, что традиционно это служба относится к полномочиям регионов, должного внимания ее развитию в силу самых разных причин не уделялось.

Будущее развитие инфекционной службы означает «переосмысление порядков, стандартов, клинических протоколов, препаратов, необходимых препаратов и оборудования», поэтому в проект общенационального плана дано предложение выделить развитие инфекционной службы.