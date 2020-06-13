Голикова рассказала о перспективах развития инфекционной и санэпидслужбы

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает важным развивать инфекционную и санитарно-эпидемиологическую службы.
Она считает, что назрела необходимость пересмотреть ряд положений нацпроекта «Здравоохранение» в части обозначенных в нем приоритетов. По ее словам, серьезное внимание нужно уделить развитию инфекционной службы в России.
Вице-премьер отметила, что традиционно это служба относится к полномочиям регионов, должного внимания ее развитию в силу самых разных причин не уделялось.
Будущее развитие инфекционной службы означает «переосмысление порядков, стандартов, клинических протоколов, препаратов, необходимых препаратов и оборудования», поэтому в проект общенационального плана дано предложение выделить развитие инфекционной службы.