В России на фоне пандемии сократилось число преступлений

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13 июня 2020, 12:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Полицейский составляет протокол. Фото: сайт МВД

Количество зарегистрированных преступлений в России в мае сократилось на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит МВД.

Количество разбоев уменьшилось на 24%, грабежей – на 13%, меньше стало фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, а также убийств и покушений на убийство. Последние два показателя снизились незначительно, тем не менее, тенденция очевидна.

Помимо этого, пошла на убыль преступная активность мигрантов. По данным МВД, иностранные граждане в мае совершили на 10,9% меньше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года.