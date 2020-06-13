В Кабардино-Балкарии за сутки скончались три пациента с коронавирусом

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13 июня 2020, 11:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Больничная палата. Фото: pixabay.com

Три пациента с коронавирусом скончались в Кабардино-Балкарии за сутки, таким образом, общее число умерших в республике выросло до 38.

За сутки в регионе выявлен 81 новый случай COVID-19, общее число заболевших составило 3815.

По данным регионального оперативного штаба, скончавшиеся – мужчина 1943 года рождения, а также две женщины –1957 и 1962 годов рождения. Все они не являлись жителями Нальчика. До этого дня в КБР скончались 35 пациентов с коронавирусом, в том числе 27-летняя медсестра.

Ранее сообщалось, что на юге и Северном Кавказе зафиксировано несколько случаев гибели медработников от коронавируса.