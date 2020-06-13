В России за сутки умерли 114 человек с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России от коронавируса нового типа умерли 114 человек. Об этом стало известно в субботу, 13 июня.
«За последние сутки подтверждено 114 летальных случаев... За весь период по России умерло 6 829 человек», - уточнили в ведомстве.
При этом 44 человека от COVID-19 скончались в Москве, 12 — в Подмосковье и 4 – в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в России выявлено 8 706 новых случаев коронавируса в 84 регионах.
Кроме того, вирусолог назвал сроки окончания первой волны коронавируса, но заявил о неизбежности второй осенью или зимой.