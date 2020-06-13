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В Свердловской области количество зараженных преодолело отметку в 9 тысяч

, 11:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: e1.ru

В Свердловской области количество зараженных преодолело отметку в 9 тысяч
Люди в масках. Фото: pixabay.com

В Свердловской области за прошедшие сутки зарегистрировали 245 новых случаев коронавируса. Таким образом, на 13 июня общее число заболевших COVID-19 в регионе составило 9071.

По данным регионального оперативного штаба, за последние сутки выписаны 109 человек, всего уральские врачи вылечили 4021 пациента с коронавирусом.

Свердловские медики говорят, что сейчас область переживает то самое плато, после которого должен наступить спад, поэтому перепады, связанные с ростом заболеваемости возможны. Большинство ограничительных мер в регионе пока продолжает действовать.

ДВа

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