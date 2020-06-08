Глава Свердловской области намерен выводить регион из карантина

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8 июня 2020, 15:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Фото: сайт губернатора Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев намерен перейти к первому этапу снятия ограничений из-за коронавируса с 9 июня.

Сообщается, что проект указа, который губернатор намерен подписать сегодня, предусматривает, в том числе, возобновление работы предприятий сферы услуг и торговли непродовольственными товарами площадью во всех крупных городах, включая Екатеринбург.

Указ будет подписан после того, как глава регионального управления Роспотребнадзора даст положительный отзыв на него. В мае главный санитарный врач Свердловской области настоял на продлении карантина.