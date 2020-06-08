Глава Свердловской области намерен выводить регион из карантина

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев намерен перейти к первому этапу снятия ограничений из-за коронавируса с 9 июня.
Сообщается, что проект указа, который губернатор намерен подписать сегодня, предусматривает, в том числе, возобновление работы предприятий сферы услуг и торговли непродовольственными товарами площадью во всех крупных городах, включая Екатеринбург.
Указ будет подписан после того, как глава регионального управления Роспотребнадзора даст положительный отзыв на него. В мае главный санитарный врач Свердловской области настоял на продлении карантина.