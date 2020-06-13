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Эксперт Минздрава предупредил об опасностях в наступивший сезон клещей

, 10:01 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперт Минздрава предупредил об опасностях в наступивший сезон клещей
Клещ. Фото: pixabay.com

Директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Минздрава РФ Александр Лукашев считает, что в июне нужно обязательно учитывать опасность клещей.

«Прежде всего, важно знать, какие заболевания распространены в конкретном регионе. Клещевой энцефалит есть не во всех регионах России, например, в Москве его нет, а уже в Тверской области есть. Жителям регионов с высоким распространением этого заболевания рекомендуется делать вакцинацию», – сказал эксперт.

Он также отметил, что боррелиозом могут быть заражены клещи на всей территории России. В Московской области в среднем инфицирован каждый третий клещ.

«Если боррелиоз запущен и дошел до суставной и неврологической стадии, лечить его крайне тяжело», – отметил Лукашев.

ДВа

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