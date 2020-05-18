Прививки от клещей пользуются популярностью в Томске. Очереди на пять часов

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18 мая 2020, 21:57 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, клещ

В Томске за последнюю неделю 3,2 тысяч человек оказались укушенными клещами. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Из-за этого многие граждане отправились делать серопрофилактику.

"Эта зима была очень теплой – редко температура опускалась за минус 20 градусов, плюс выпало много снега, и под этой "шапкой" клещи благополучно пережили зиму. Их действительно много в этом сезоне: на днях я за час прогулки в лесопарке Академгородка снял с себя четырех", – рассказал доцент кафедры зоологии беспозвоночных Биологического института Томского госуниверситета (БИ ТГУ) Руслан Багиров.

В основном в Томске всех обслуживает только пункт в Межвузовской поликлинике на Киевской улице, несмотря на обещания открыть еще один пункт. Поэтому там образовались огромные очереди, в которых люди стоят по 5 часов.