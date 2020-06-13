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13 июня 2020, 09:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Просмотр статистики. Фото: pixabay.com

Более 100 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Новосибирской области

108 новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области. По данным регионального оперативного штаба, скончались три человека, из больниц региона выписано 143 выздоровевших пациента.

«Скончавшиеся – мужчины в возрасте 55 и 75 лет и женщина 34 лет», - говорится в сообщении оперштаба региона.

По данным на 13 июня, всего в области выявлено 4177 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В числе заболевших – 285 детей. Причиной смерти 53 пациентов стал COVID-19.