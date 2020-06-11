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В Новосибирской области за последние сутки выявили 102 новых случая заражения COVID-19

, 09:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Новосибирской области за последние сутки выявили 102 новых случая заражения COVID-19
Вирус. Фото: pixabay.com

Сто два новых случая заражения COVID-19 выявили за минувшие сутки в Новосибирской области. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Также известно, что за последние 24 часа 167 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались еще два жителя, мужчины в возрасте 30 лет и 49 лет.

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 3960 случаев коронавирусной инфекции, из них 265 детей. 1719 человек выздоровели, 48 скончались. В отделениях реанимации находятся 46 пациентов, из них на ИВЛ – 14.

Ранее сообщалось: директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России «сложная для понимания» статистика смертности по коронавирусу.

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