Синоптики предупредили о возвращении жары в европейскую часть России

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13 июня 2020, 09:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: прогулка, PPI/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в центре Европейской части России вновь начнется «аномальная» жара. По его словам, со вторника температурный режим будет выше нормы, в том числе в Московском регионе.

«Со вторника возвращается жара … Это касается центра европейской части России. Температура выше нормы на 4 градуса ожидается в западной половине европейской части России, а примерно на 2 градуса выше нормы - в восточной части», - уточнил он.

Вильфанд отметил, что в Москве воздух прогреется до 25-30 градусов. Однако в субботу в столице ожидается 18-20 градусов тепла, в воскресенье - 20-22 градуса, в понедельник - 23-25.

Ранее в Минздраве оценили влияние жары на распространение коронавируса.