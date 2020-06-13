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На Урале рост числа заболевших коронавирусом в два раза превышает средний по России

, 08:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: oblast45.ru

На Урале рост числа заболевших коронавирусом в два раза превышает средний по России
Больничная палата. Фото: pixabay.com

Самый большой процент прироста заболеваниями коронавирусом остается в Ханты-Мансийском АО – 34%.

Второй по величине показатель в Курганской области, где прирост составил 32%. На третьем месте по приросту – Свердловская область с показателем 27%. В этом регионе самое большое количество выявленных случаев во всем УФО, 8826 за весь период.

Далее следует Челябинская область, где прирост составил 25%. Неделей ранее показатель составлял +34%.

Динамика прироста выявленных случаев заболевания коронавирусом за прошедшую неделю замедлилась почти во всех уральских регионах. Исключением стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где за прошедшую неделю прирост составил 20%.

ДВа

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