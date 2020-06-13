На Урале рост числа заболевших коронавирусом в два раза превышает средний по России

Самый большой процент прироста заболеваниями коронавирусом остается в Ханты-Мансийском АО – 34%.
Второй по величине показатель в Курганской области, где прирост составил 32%. На третьем месте по приросту – Свердловская область с показателем 27%. В этом регионе самое большое количество выявленных случаев во всем УФО, 8826 за весь период.
Далее следует Челябинская область, где прирост составил 25%. Неделей ранее показатель составлял +34%.
Динамика прироста выявленных случаев заболевания коронавирусом за прошедшую неделю замедлилась почти во всех уральских регионах. Исключением стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где за прошедшую неделю прирост составил 20%.