Главный инфекционист Минздрава предупредила, что все риски заразиться COVID-19 сохраняются

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12 июня 2020, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]

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Главный инфекционист Министерства здравоохранения, профессор Елена Малинникова в пятницу, 12 июня, предупредила, что все риски заразиться новой коронавирусной инфекцией COVID-19, которые были раньше, сохраняются.

Профессор считает, что "до массового применения вакцины предстоит жить с циркулирующим COVID -19 в популяции".

Хотя, по данным инфекциониста, риски уменьшились, поэтому принимаются решения о снятии тех или иных ограничений.

Елена Малинникова призвала россиян продолжать выполнять меры профилактики, не забывать тщательно мыть руки, носить маски и перчатки, выполнять условия социального дистанцирования и не принимать участия в массовых мероприятиях, - цитирует Малинникову Минздрав РФ.

"От уровня выполнения этих мер зависит благополучие страны, региона, города, посёлка и вашей семьи", - сказала Малинникова.

"Говорить о полной победе над этой инфекцией еще рано", - подчеркнула профессор, отметив, что заболевание, хоть и в меньшей степени, но продолжает регистрироваться.

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