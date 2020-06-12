Вирусолог рассказал, как распознать начало второй волны COVID-19

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12 июня 2020, 14:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Звезда

лаборатория, Fredrik Sandberg/Tt

Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в пятницу, 12 июня, сообщил, как можно распознать начало второй волны коронавируса нового типа, о возможности которой ранее предупредили ученые.

Зуев напомнил, что SARS-CoV-2, как и грипп, – это заболевание, поражающие верхние дыхательные пути вирусом. После завершения пандемии поведение коронавируса будет похоже на сезонное поведение гриппа.

Вирусолог убежден, что поздней осенью в России снова начнется распространение заболевания – коронавирус будет "идти в ногу" с обычным гриппом. Виктор Зуев обратил внимание на то, что COVID-19 сейчас отличается от других вирусов высокой степенью заразности, однако и это его качество начнет ослабевать с течением времени.