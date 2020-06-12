Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Вирусолог рассказал, как распознать начало второй волны COVID-19

, 14:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Звезда

Вирусолог рассказал, как распознать начало второй волны COVID-19
лаборатория, Fredrik Sandberg/Tt

Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в пятницу, 12 июня, сообщил, как можно распознать начало второй волны коронавируса нового типа, о возможности которой ранее предупредили ученые.

Зуев напомнил, что SARS-CoV-2, как и грипп, – это заболевание, поражающие верхние дыхательные пути вирусом. После завершения пандемии поведение коронавируса будет похоже на сезонное поведение гриппа.

Вирусолог убежден, что поздней осенью в России снова начнется распространение заболевания – коронавирус будет "идти в ногу" с обычным гриппом. Виктор Зуев обратил внимание на то, что COVID-19 сейчас отличается от других вирусов высокой степенью заразности, однако и это его качество начнет ослабевать с течением времени.

ЕТ

В мире

В ДНР объяснили «феноменальный провал» Зеленского на посту президента Украины

В ДНР объяснили «феноменальный провал» Зеленского на посту президента Украины

Продемонстрированное в течение года снижение рейтинга Владимира Зеленского с 73% до порядка 37% является «феноменальным провалом» политика. Об этом заявил Олег Онопко, депутат парламента непризнанной ДНР.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью