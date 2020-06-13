Председатель СК РФ поручил изучить дело калининградских врачей

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13 июня 2020, 07:55 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт Следкома РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить уголовное дело в отношении врачей из Калининграда, которых судят по обвинению в убийстве новорожденного.

«… не вмешиваясь в компетенцию суда, изучить установленные в ходе расследования уголовного дела в отношении врача-неонатолога Элины Сушкевич и и.о. главного врача родильного дома Елены Белой обстоятельства и доложить ему», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее Леонид Рошаль попросил президента РФ Владимира Путина обратить внимание на резонансное дело калининградских врачей. По его словам, такого не было в России с 1953 года. Кроме того, в защиту медиков выступили их коллеги и родители, чьих детей спасли врачи.