Для борьбы с пьяными ДТП предлагается выдавать автовладельцу с зависимостью «синие права»

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12 июня 2020, 22:19 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

После пьяного ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов, эксперты вновь заговорили, как бороться с автовладельцами, которые могут сесть за руль машины в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Председатель межрегионального общественного Комитета по защите прав автомобилистов Александр Холодов считает, что в законе прописано достаточно жесткое наказание за пьяную езду.

Но, по его мнению, ни к чему хорошему это не приведет. Как отметил Холодов, таких водителей не пугает не только лишение прав, но и даже 15 лет лишения свободы, - передает радио Sputnik.

Как думает Холодов, гораздо эффективнее заниматься профилактикой пьяных вождений. Он предлагает таким нарушителям выдавать права синего цвета. Холодов рассуждает, что им будет стыдно с синими правами на работу устраиваться, а когда каждый инспектор, когда ему такие водительские права предъявят, поймет, что этому товарищу нужно сразу трубочку в рот вставить и проверить, в каком он состоянии.

В прокуратуре сообщили, что Михаил Ефремов находился за рулем джипа в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.