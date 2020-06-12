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Абхазия продлила закрытие границы с Россией

, 22:07 [ «Аргументы Недели» ]

Абхазия продлила закрытие границы с Россией
флаг Абхазии, фото: Ekaterina Anpilogova/Russian Look

Абхазия продлила закрытие границы с Российской Федерацией из-за ситуации с COVID-19 до 1 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба президента республики. Но есть исключения.

Ограничения не касаются работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Абхазии, военнослужащих пограничного управления ФСБ России в Абхазии, объединенной российской военной базы, водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки и машинистов грузовых поездов.

Президент Абхазии Аслан Бжания принял приглашение президента РФ Владимира Путина на парад Победы, который пройдет в Москве 24 июня. Бжания примет участие в Параде Победы в российской столице.

НС

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