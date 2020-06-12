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В Турции число новых случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 1195

, 21:49 [ «Аргументы Недели» ]

В Турции число новых случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 1195
pexels.com

В Турции, по данным на пятницу, 12 июня, число выявленных новых случаев заражения коронавирусной инфекцией возросло за сутки на 1195. По информации министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа, всего в стране за период пандемии коронавируса коронавирус выявлен у 175 218 человек. Скончались 15 человек.

Всего выздоровели 149 102 пациентов, скончались 4778 человек.  За последние сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом. "Вылечились сегодня 1242 пациента", - глава минздрава Турции Фахреттин Коджа привел данные в Twitter.
Всего в мире коронавирусом заражены более 7,2 миллиона человек.

Президент Турции Реджеп Эрдоган отменил планы возобновления жёстких карантинных мер в крупных городах страны.

ИЧ

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