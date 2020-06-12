Ряд ограничений вводится на дорогах Москвы

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12 июня 2020, 19:58 [ «Аргументы Недели» ]

Москва, фото: pixabay.com

В Москве ограничат движение из-за подготовки к репетиции парада Победы до 15 июня из-за прибытия техники из Алабино. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Московского транспорта.

Полностью перекроют с 12 по 14 июня с 4.00 до 7.00 первую Магистральную улицу, Северный путепровод, первый, второй и третий Силикатный проезд, Звенигородское шоссе (в сторону улицы Мневники по встречной полосе), улицу Мневники (в сторону улицы Народного ополчения по встречной полосе), проспект Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения), улицу Народного Ополчения (от улицы Мневники до Карамышевской набережной по встречной полосе), Карамышевский мост (в сторону улицы Мневники), Крылатскую улицу (от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники), а также улицу Нижние Мневники (от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мневники).

С 22.00 13 июня до 2.00 14 июня по мере прохождения колонны техники полностью перекроют парадную площадку Алабино, А107 Московское малое кольцо, Минское шоссе, внутреннюю сторону МКАД от Минского шоссе до Рублевского шоссе, также Рублевское шоссе, Осеннюю улицу, Крылатскую улицу и улицу Нижние Мневники.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о получении подтверждений от 12 глав иностранных государства о намерении посетить парад Победы в Москве.