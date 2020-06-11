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11 июня 2020, 17:29 [ «Аргументы Недели» ]

совещание, фото с сайта Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о получении подтверждений от 12 глав иностранных государства о намерении посетить парад Победы в Москве. Парад на Красной площади по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне был перенесен с 9 мая из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В России и в разных странах мира вводились ограничительные меры. 26 мая президент России Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы состоится 24 июня. В этот день ровно 75 лет назад состоялся исторический парад победителей.

11 июня, в четверг, Сергей Лавров на совещании Владимира Путина с постоянными членами Совбеза России сообщил, что приглашение остается в силе всем приглашенным на парад, который планировался 9 мая, и уже получены подтверждения от 12 глав государств.