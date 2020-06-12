Мурашко призвал россиян к готовности поменять планы в этом году из-за коронавируса

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12 июня 2020, 19:50 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Мурашко, фото: roszdravnadzor.ru, globallookpress.com

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал россиян быть готовыми поменять планы на отпуск из-за коронавирусной инфекции, из-за распространения которой в регионах вводились режимы самоизоляции.

Распространение коронавируса в нашей стране затихает, больше людей выздоравливают, меньше заражаются. Но, как сегодня сказала главный инфекционист Елена Малинникова, возможна вторая волна коронавируса, и россиянам необходимо соблюдать меры профилактики.

Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24" предупредил россиян, что они должны быть готовы к тому, что в этом году их планы на отпуск могут поменяться. Министр пояснил, что ситуация с коронавирусом меняется и нельзя быть уверенным, что то место, куда человек планируете поехать на отдых, к тому времени будет безопасно.

По словам Мурашко, нужно быть готовым изменить планы, если это будет касаться личного здоровья или ситуации в том месте, куда намечается поездка.

Главный инфекционист Министерства здравоохранения, профессор Елена Малинникова в пятницу, 12 июня, предупредила, что все риски заразиться новой коронавирусной инфекцией COVID-19, которые были раньше, сохраняются. Профессор считает, что "до массового применения вакцины предстоит жить с циркулирующим COVID -19 в популяции".