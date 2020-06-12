Бывшая соведущая Соловьева оценила праздник День России

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12 июня 2020, 19:31 [ «Аргументы Недели» ]

Анна Шафран, фото: twitter.com/anna_shafran

Ведущая программы на телеканале РПЦ «Спас» Анна Шафран, которая ранее работала радиоведущей с Владимиром Соловьевым, выразила свое мнение о празднике День России. День России отмечается 12 июня.

По мнению Шафран, это самый странный из праздников, который достался россиянам в наследство от ельцинских времен. Журналистка считает, что есть много других исторических дат, которые заслуживают внимания, а праздник День России важен и нужен, но не в эту дату, - сообщает МК. «В любом случае, двенадцатого июня у настоящих патриотов нет ни малейшего повода для радости», - написала Анна Шафран в Telegram. 12 июня Верховный Совет РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете.

Шафран считает, что этот документ был необходим Борису Ельцину как инструмент борьбы за власть с Михаилом Горбачевым, и, по факту, 12 июня был дан старт «параду суверенитетов». По убеждению телеведущей, именно из-за этого развалилась «великая страна».

В День России, 12 июня, Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что абсолютное большинство граждан нашей страны поддерживает поправки в Конституцию.