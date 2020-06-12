Дмитрий Песков рассказал о своем «хулиганском» детстве

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12 июня 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Песков, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения в режиме онлайн с юнармейцами в рамках акции "Виртуальное путешествие "Я люблю Россию!" рассказал, чем занимался в детстве.

По его словам, ничего особенного в его детстве не было, занимался тем, чем и все - "и хулиганил, и во дворе зимой в хоккей играл, и летом лазили соседские яблони обдирали". Родители старались приучить его к спортивным занятиям. Дмитрий Песков занимался баскетболом, настольным теннисом. Он и сейчас держит себя в форме, три-четыре раза в неделю занимается спортом.

Пресс-секретарь главы государства также признался, что сейчас жалеет, что в детстве не всегда следовал советам родителей больше читать. Песков объяснил, что когда вырастаешь, жизнь набирает такой темп, что уже нет времени читать много.