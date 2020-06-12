Президент Киргизии заявил, что авторитет России неразрывно связан с именем Путина

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12 июня 2020, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Фото: сайт президента КР

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поздравил своего российского коллегу с Днем России и подчеркнул, что Россия добилась впечатляющих успехов при непосредственном участии Путина, а международный авторитет страны неразрывно связан с именем ее президента.

В поздравительной телеграмме Жээнбеков отметил, что «в Кыргызстане дорожат общим историческим наследием и высоко ценят личный вклад президента РФ в развитие многовековых уз дружбы между странами, реализацию крупных совместных экономических проектов, а также поддержку в интеграционных процессах на евразийском пространстве».

Жээнбеков пожелал Путину крепкого здоровья, а всему народу России – мира и благополучия.