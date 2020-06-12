Президент Белоруссии поздравил Путина с Днем России

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12 июня 2020, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: kremlin.ru

Александр Лукашенко направил президенту РФ Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России.

В опубликованном на сайте президента Белоруссии поздравлении говорится, что «в Беларуси с большим уважением относятся к успехам братского народа в создании сильной и процветающей России, обеспечении достойного качества жизни людей и роста их благосостояния».

Белорусский лидер также отметил, что этот день символизирует мощь и величие российского государства, гордость за его многовековую историю, богатую культуру и традиции.

С Днем России Путина и россиян также поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.