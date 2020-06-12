Президент Казахстана поздравил Путина и всех россиян с Днем России

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12 июня 2020, 07:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин и президент РК Касым-Жомарт Токаев. Фото: kremlin.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил своего российского коллегу Владимира Путина и всех россиян с Днем России.

Токаев отметил, что «эту знаменательную дату в своей новейшей истории Российская Федерация отмечает как сильная и авторитетная держава».

В поздравительной телеграмме также говорится, что «приверженность россиян идеалам патриотизма и единства, гордость за свою Родину и стойкая убежденность в светлом будущем служат залогом устойчивого прогресса и благополучия российского государства».

Ранее Президент Казахстана принял приглашение Путина приехать на парад Победы в Москву.