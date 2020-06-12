Президент Казахстана поздравил Путина и всех россиян с Днем России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил своего российского коллегу Владимира Путина и всех россиян с Днем России.
Токаев отметил, что «эту знаменательную дату в своей новейшей истории Российская Федерация отмечает как сильная и авторитетная держава».
В поздравительной телеграмме также говорится, что «приверженность россиян идеалам патриотизма и единства, гордость за свою Родину и стойкая убежденность в светлом будущем служат залогом устойчивого прогресса и благополучия российского государства».
Ранее Президент Казахстана принял приглашение Путина приехать на парад Победы в Москву.