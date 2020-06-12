Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Власти Курганской области вводят в регионе обязательный масочный режим с 15 июня

, 14:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: newdaynews.ru

Власти Курганской области вводят в регионе обязательный масочный режим с 15 июня
Люди в масках. Фото: pixabay.com

В Курганской области с 15 июня вводится обязательный масочный режим. Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Жители будут обязаны носить маски в помещениях во всех общественных местах, учреждениях торговли и услуг. Кроме этого, в общественном транспорте будет необходимо наличие перчаток.

По словам главного санитарного врача региона Григория Хохлова, эта мера связана с ростом местных случаев заболевания коронавирусом. Ранее ношение маски в регионе носило рекомендательный характер.

В оперативном штабе также решили упростить правила въезда на территорию Курганской области. Если раньше регион могли в основном въехать только те, кто прописан на его территории, то с 15 июня границы будут открыты для всех.

ДВа

В мире

В ДНР объяснили «феноменальный провал» Зеленского на посту президента Украины

В ДНР объяснили «феноменальный провал» Зеленского на посту президента Украины

Продемонстрированное в течение года снижение рейтинга Владимира Зеленского с 73% до порядка 37% является «феноменальным провалом» политика. Об этом заявил Олег Онопко, депутат парламента непризнанной ДНР.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью