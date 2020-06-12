Власти Курганской области вводят в регионе обязательный масочный режим с 15 июня

В Курганской области с 15 июня вводится обязательный масочный режим. Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Жители будут обязаны носить маски в помещениях во всех общественных местах, учреждениях торговли и услуг. Кроме этого, в общественном транспорте будет необходимо наличие перчаток.
По словам главного санитарного врача региона Григория Хохлова, эта мера связана с ростом местных случаев заболевания коронавирусом. Ранее ношение маски в регионе носило рекомендательный характер.
В оперативном штабе также решили упростить правила въезда на территорию Курганской области. Если раньше регион могли в основном въехать только те, кто прописан на его территории, то с 15 июня границы будут открыты для всех.