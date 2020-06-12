Власти Курганской области вводят в регионе обязательный масочный режим с 15 июня

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12 июня 2020, 14:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: newdaynews.ru

Люди в масках. Фото: pixabay.com

В Курганской области с 15 июня вводится обязательный масочный режим. Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Жители будут обязаны носить маски в помещениях во всех общественных местах, учреждениях торговли и услуг. Кроме этого, в общественном транспорте будет необходимо наличие перчаток.

По словам главного санитарного врача региона Григория Хохлова, эта мера связана с ростом местных случаев заболевания коронавирусом. Ранее ношение маски в регионе носило рекомендательный характер.

В оперативном штабе также решили упростить правила въезда на территорию Курганской области. Если раньше регион могли в основном въехать только те, кто прописан на его территории, то с 15 июня границы будут открыты для всех.