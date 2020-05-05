Власти Курганской области решили ввести в регионе рекомендательный масочный режим

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5 мая 2020, 17:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

В Курганской области с 6 мая рекомендовано соблюдать масочный режим. Такое решение принял региональный оперативный штаб.

В сообщении оперштаба говорится, что маску стоит носить в общественных местах – магазинах, транспорте и организациях, оказывающих те или иные услуги. При этом ношение маски на улице не является обязательной мерой.

Еще одной рекомендательной мерой стал ношение в общественном транспорте медицинских перчаток.

Ранее сообщалось, что главный спасатель Курганской области заболел коронавирусом.