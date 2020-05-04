Главный спасатель Курганской области заболел коронавирусом

Врио начальника главного управления МЧС России по Курганской области Юрий Землянский попал в больницу.
Как сообщается, Землянский заболел коронавирусом, едва приехав к новому месту службы из Владикавказа. Сейчас он госпитализирован в Курганскую областную специализированную инфекционную больницу.
Исполнять обязанности руководителя главка МЧС по Курганской области Землянский был назначен 1 мая. До этого он занимал пост первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Северной Осетии – Алании.
Ранее сообщалось, что акция протеста во Владикавказе могла стать причиной резкого роста заболеваемости коронавирусом.