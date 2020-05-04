Главный спасатель Курганской области заболел коронавирусом

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4 мая 2020, 18:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: oblast45.ru

Юрий Землянский. Фото: сайт ГУ МЧС по РСО-Алания

Врио начальника главного управления МЧС России по Курганской области Юрий Землянский попал в больницу.

Как сообщается, Землянский заболел коронавирусом, едва приехав к новому месту службы из Владикавказа. Сейчас он госпитализирован в Курганскую областную специализированную инфекционную больницу.

Исполнять обязанности руководителя главка МЧС по Курганской области Землянский был назначен 1 мая. До этого он занимал пост первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Северной Осетии – Алании.

Ранее сообщалось, что акция протеста во Владикавказе могла стать причиной резкого роста заболеваемости коронавирусом.