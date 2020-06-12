В России появилась интерактивная карта выхода регионов из режима самоизоляции

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12 июня 2020, 13:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Люди на улице. Фото: pixabay.com

Опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции. Её можно посмотреть на официальном сайте оперативного штаба стопкоронавирус.рф.

На ней каждый субъект окрашен в один из четырех цветов в зависимости от того, на каком этапе снятия ограничительных мер он находится.

Темно-оранжевый цвет означает, что в регионе еще действуют запреты, введенные из-за распространения коронавируса, оранжевый – что жителям разрешено гулять и заниматься спортом на улице. Светло-зеленый означает второй этап снятия ограничений, темно-зеленым выделены регионы, в которых сняты все карантинные меры и действуют требования к соблюдению правил безопасности.