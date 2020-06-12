В России появилась интерактивная карта выхода регионов из режима самоизоляции

Опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции. Её можно посмотреть на официальном сайте оперативного штаба стопкоронавирус.рф.
На ней каждый субъект окрашен в один из четырех цветов в зависимости от того, на каком этапе снятия ограничительных мер он находится.
Темно-оранжевый цвет означает, что в регионе еще действуют запреты, введенные из-за распространения коронавируса, оранжевый – что жителям разрешено гулять и заниматься спортом на улице. Светло-зеленый означает второй этап снятия ограничений, темно-зеленым выделены регионы, в которых сняты все карантинные меры и действуют требования к соблюдению правил безопасности.