Сенатор: В России требуется принять меры по улучшению качества труда и жизни медработников

Эпидемия стала вызовом для всей системы национальной безопасности, где здравоохранению отведена важнейшая задача. Об этом заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Максим Кавджарадзе.
По его словам, требуется принять меры по улучшению качества труда, жизни и условий работы медработников.
«Необходимо кадровое увеличение не только врачей вирусологов и эпидемиологов, но и специалистов по проектированию и строительству больниц. Среднему медицинскому персоналу также потребуется переобучение в современных медицинских учебных заведениях с повышением квалификации. Существенно должны измениться и их зарплаты», – считает законодатель.
Кавджарадзе отмечает, что рост технологий в медицине опередит самые смелые прогнозы – ожидается развитие технологий.