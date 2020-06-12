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Сенатор: В России требуется принять меры по улучшению качества труда и жизни медработников

, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]

Сенатор: В России требуется принять меры по улучшению качества труда и жизни медработников
Сенатор Максим Кавджарадзе. Фото: сайт СФ РФ

Эпидемия стала вызовом для всей системы национальной безопасности, где здравоохранению отведена важнейшая задача. Об этом заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Максим Кавджарадзе.

По его словам, требуется принять меры по улучшению качества труда, жизни и условий работы медработников.

«Необходимо кадровое увеличение не только врачей вирусологов и эпидемиологов, но и специалистов по проектированию и строительству больниц. Среднему медицинскому персоналу также потребуется переобучение в современных медицинских учебных заведениях с повышением квалификации. Существенно должны измениться и их зарплаты», – считает законодатель.

Кавджарадзе отмечает, что рост технологий в медицине опередит самые смелые прогнозы – ожидается развитие технологий.

ДВа

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