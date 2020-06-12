Роспотребнадзор предупредил о том, что продуктовым рынкам потребуется крыша

Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарно-эпидемиологических требований к торговым объектам и рынкам, где реализуется пищевая продукция.
Согласно документу, над торговыми местами открытой торговой зоны рынка должны быть установлены навесы. Они будут защищать продукты от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
Кроме этого, новые правила обяжут наличие в торговых палатках и киосках раковины для мытья рук, а нестационарные торговые объекты размещаются в местах, имеющих туалет в пешеходной доступности от рабочего места.
Рыбные магазины запрещено размещать в помещениях, встроенных или построенных к жилым и административным зданиям.