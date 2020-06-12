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Роспотребнадзор предупредил о том, что продуктовым рынкам потребуется крыша

, 12:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Роспотребнадзор предупредил о том, что продуктовым рынкам потребуется крыша
Рынок. Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарно-эпидемиологических требований к торговым объектам и рынкам, где реализуется пищевая продукция.

Согласно документу, над торговыми местами открытой торговой зоны рынка должны быть установлены навесы. Они будут защищать продукты от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Кроме этого, новые правила обяжут наличие в торговых палатках и киосках раковины для мытья рук, а нестационарные торговые объекты размещаются в местах, имеющих туалет в пешеходной доступности от рабочего места.

Рыбные магазины запрещено размещать в помещениях, встроенных или построенных к жилым и административным зданиям.

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