Специалисты Роспотребнадзора обновили рекомендации по работе бассейнов

Роспотребнадзор доработал и обновил рекомендации для фитнес-индустрии, в частности, специалисты ведомства приняли решение убрать ограничения по количеству людей, находящихся одновременно в бассейне.
Ранее Роспотребнадзор провел дополнительные консультации с бизнес-сообществом, которое осуществляет деятельность в сферах фитнес-индустрии, гостиничной и рекреационной индустрии, по содержанию методических рекомендаций по функционировании предприятий в условиях сохранения рисков распространения СOVID-19 среди населения.
По итогам разговоров была исключена рекомендация о посещении бассейнов из расчета не менее 10 кв. м. площади зеркала воды на одного человека.