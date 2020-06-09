Специалисты Роспотребнадзора обновили рекомендации по работе бассейнов

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9 июня 2020, 13:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Роспотребнадзор

бассейн, pixabay.com

Роспотребнадзор доработал и обновил рекомендации для фитнес-индустрии, в частности, специалисты ведомства приняли решение убрать ограничения по количеству людей, находящихся одновременно в бассейне.

Ранее Роспотребнадзор провел дополнительные консультации с бизнес-сообществом, которое осуществляет деятельность в сферах фитнес-индустрии, гостиничной и рекреационной индустрии, по содержанию методических рекомендаций по функционировании предприятий в условиях сохранения рисков распространения СOVID-19 среди населения.

По итогам разговоров была исключена рекомендация о посещении бассейнов из расчета не менее 10 кв. м. площади зеркала воды на одного человека.