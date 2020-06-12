Авиаэксперт рассказал, почему для россиян билеты на самолет дороже, чем для европейцев

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12 июня 2020, 11:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

салон самолета, Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com

Авиаэксперт Роман Гусаров рассказал, почему для россиян билеты на самолет стоят дороже, чем для европейцев, а также сообщил, какие проблемы следует решить, чтобы изменить данную ситуацию.

По словам эксперта, плотность населения в некоторых российских регионах не дает возможности обеспечить такой же пассажиропоток, как в Европе, а себестоимость перелета из-за больших расстояний между населенными пунктами возрастает. Именно поэтому данные расходы вынуждены покрывать пассажиры.

Кроме того, на европейской территории пассажиропотоки распределены в течение года стабильно, а граждане РФ зимой летают реже, чем весной и летом, вследствие чего авиаперевозчики несут серьезные убытки, надеясь, что "все отобьют в сезон". В связи с этим летом им приходится повышать цены практически втрое.

Гусаров также заметил, что в некоторые российские регионы очень сложно и дорого доставлять топливо.

Серьезные расходы российские авиакомпании несут, покупая самолеты у других стран. Их необходимо оплачивать в валюте, а любое колебание курса оказывает влияние на платежи.

Еще одним серьезным фактором, влияющим на стоимость авиабилетов, являются затраты перевозчиков на выплаты аэропортам за обслуживание самолетов и пассажиров.

На цены перелетов также влияют высокие (по меркам РФ) зарплаты пилотов – от 200 до 650 тысяч рублей в месяц. В Европе заработные платы еще выше, поэтому, чтобы специалисты не уходили в зарубежные компании, российские перевозчики вынуждены поддерживать высокий уровень выплат.

Роман Гусаров также заметил, что на стоимость полетов в Европе влияет необходимость самолетов конкурировать с другими видами транспорта. В России же поезда из-за больших расстояний существенно проигрывают авиации в скорости.