Эксперт рассказал, каким образом мошенники взламывают карты с бесконтактной оплатой

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12 июня 2020, 11:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Банковские карты. Фото: pixabay.com

Мошенники имеют в своем арсенале несколько способов атаки на карты, поддерживающие бесконтактную оплату, рассказал руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин.

По его словам, для карты, поддерживающей бесконтактную оплату, возможны несколько способов атак. Первый – это кража средств через мошеннический мобильный POS-терминал или специальное устройство. Оно создает создаст фейковую покупку и в буквальном смысле «заставляет» карту жертвы ее оплатить.

Другой способ – считывание данных карты специальным NFC-скиммером. С его помощью можно узнать номер и срока действия карты. С арсеналом этих данных мошенники могут попытаться сделать оплаты в онлайн-магазинах, где не требуется «физическое присутствие» карты.