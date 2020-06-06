В Пенсионном фонде раскрыли новую схему мошенничества с «перерасчётом пенсий»

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6 июня 2020, 07:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Правительство Подмосковья

фото: pixabay.com

В Подмосковье десятки пенсионеров потеряли из-за мошенников, обещавшим им с помощью в перерасчете пенсии, десятки и сотни тысяч рублей. В последнее время случаи мошенничества с якобы перерасчетом пенсий участились. Свои услуги пожилым людям навязывали злоумышленники, представляющиеся юристами.

Они звонили пенсионерам и обещали свою помощь. Люди обращались в юридические фирмы, им помогали оформить заявление, взимая за услугу в виде юридического сопровождения от 20 до 900 тысяч рублей за одно заявление.

В Пенсионном фонде РФ (ПФР) раскрыли схему мошенничества, отмечая резкое увеличение числа обращений граждан о «перерасчете пенсий», навязанное им недобросовестными юридическими организациями.

Оказалось, что пенсионеры платили юристам огромные суммы, а в итоге средняя сумма перерасчета составила около 50 рублей.

В Главном управлении региональной безопасности Московской области также рассказали, что зафиксированы также случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками ПФР, звонят пожилым людям, рассказывают о положенной им денежной выплате, для получения которой просят предоставить номер счета для перечисления денег.

Рассылают СМС-сообщения с сайта, маскирующегося под портал Госуслуг, с информацией о компенсации, пытаются выяснить данные банковской карты или предлагают перевести деньги на сторонний счет, якобы для уплаты госпошлины за будущую компенсацию.

Пенсионный фонд и правоохранительные органы предостерегают об опасности подобных рассылок, которые могут содержать ложную информацию. Сотрудники государственных ведомств не запрашивают персональные данные по телефону. Все необходимые данные для начисления пенсий и других выплат у них имеются.