В Армавире из-за очага коронавируса городскую больницу закрыли на карантин

Городская больница Армавира по предписанию Роспотребнадзора закрыта для проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий.
По данным оперативный штаб Краснодарского края, карантин продлится две недели. Сообщается, что в учреждении остались 79 пациентов и 27 медработников. Для их проживания организованы чистая зона и трехразовое питание.
По истечении срока изоляции пациенты с двумя отрицательными анализами на COVID-19 будут выписаны, но останутся под амбулаторным наблюдением.
В оперштабе также сообщили, что на Кубани за последние сутки подтвердилось 80 новых случаев заболевания коронавирусом.