В Армавире из-за очага коронавируса городскую больницу закрыли на карантин

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12 июня 2020, 11:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kubnews.ru

Больничная палата. Фото: pixabay.com

Городская больница Армавира по предписанию Роспотребнадзора закрыта для проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий.

По данным оперативный штаб Краснодарского края, карантин продлится две недели. Сообщается, что в учреждении остались 79 пациентов и 27 медработников. Для их проживания организованы чистая зона и трехразовое питание.

По истечении срока изоляции пациенты с двумя отрицательными анализами на COVID-19 будут выписаны, но останутся под амбулаторным наблюдением.

В оперштабе также сообщили, что на Кубани за последние сутки подтвердилось 80 новых случаев заболевания коронавирусом.