Губернатор Кубани заявил, что красные пропуска уже выполнили свою функцию в регионе

Аргументы Недели → Общество 13+

12 июня 2020, 07:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kubnews.ru

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Фото: сайт администрации КК

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил об отмене с 12 июня пропускного режима на территории региона на заседании оперативного штаба.

Глава региона подчеркнул, что карантинные посты и пропускной режим между муниципалитетами «сыграли огромную роль в купировании распространения коронавирусной инфекции» и предложил снять ограничения на передвижение между городами и районами Краснодарского края.

«Мы не можем все время находиться в режиме пропусков», – сказал Кондратьев и предложил дать возможность жителям Краснодара, других городов и станиц перемещаться свободно, в том числе и на море.

«Красные пропуска уже выполнили свою функцию», – отметил Кондратьев.