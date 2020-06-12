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Губернатор Кубани заявил, что красные пропуска уже выполнили свою функцию в регионе

, 07:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kubnews.ru

Губернатор Кубани заявил, что красные пропуска уже выполнили свою функцию в регионе
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Фото: сайт администрации КК

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил об отмене с 12 июня пропускного режима на территории региона на заседании оперативного штаба.

Глава региона подчеркнул, что карантинные посты и пропускной режим между муниципалитетами «сыграли огромную роль в купировании распространения коронавирусной инфекции» и предложил снять ограничения на передвижение между городами и районами Краснодарского края.

«Мы не можем все время находиться в режиме пропусков», – сказал Кондратьев и предложил дать возможность жителям Краснодара, других городов и станиц перемещаться свободно, в том числе и на море.

«Красные пропуска уже выполнили свою функцию», – отметил Кондратьев.

ДВа

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