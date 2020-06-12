Губернатор Кубани заявил, что красные пропуска уже выполнили свою функцию в регионе

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил об отмене с 12 июня пропускного режима на территории региона на заседании оперативного штаба.
Глава региона подчеркнул, что карантинные посты и пропускной режим между муниципалитетами «сыграли огромную роль в купировании распространения коронавирусной инфекции» и предложил снять ограничения на передвижение между городами и районами Краснодарского края.
«Мы не можем все время находиться в режиме пропусков», – сказал Кондратьев и предложил дать возможность жителям Краснодара, других городов и станиц перемещаться свободно, в том числе и на море.
«Красные пропуска уже выполнили свою функцию», – отметил Кондратьев.