Захарова: Важно, что между Россией и Грузией удалось выстроить гуманитарное взаимодействие

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12 июня 2020, 08:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: сайт МИД РФ

МИД России выразил признательность Грузии за вывоз трех российских моряков из Нигерии.

Москва рассчитывает на то, что этот успешный гуманитарный опыт окажется востребованным и по завершении пандемии коронавируса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она рассказала, что контракт моряков закончился, но регулярное авиасообщение между Россией и Нигерией было прекращено, а российский вывозной рейс из этой страны не прорабатывался на данный момент.

«Согласие грузинских коллег взять российских граждан на свой борт позволило им из Лагоса прибыть в Тбилиси, а затем на грузино-российскую границу в районе многостороннего автомобильного пункта пропуска Верхний Ларс», – сообщила Захарова.

По ее словам, такого рода взаимодействие не было единичным, подобное содействие грузинской стороны было оказано России и ранее, когда в начале июня через Грузию ввернули двух россиянок, которые проходили лечение в Турции.

Захарова отметила важность гуманитарного взаимодействия, которое удалось выстроить, несмотря на непростую политическую ситуацию между Россией и Грузией.