В порту Туапсе иностранные моряки почти полгода живут на брошенном судне

Аргументы Недели → Общество 13+

11 июня 2020, 10:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЮГА.ру

Порт. Фото: Pixabay

Стало известно о ситуации на борту судна Vega 1, которое стоит в порту Туапсе с конца января.

Государственный портовый контроль задержал теплоход находящийся под флагом Панамы, в Туапсе. Причиной стала невыплата зарплат морякам – гражданам Грузии, Индии и Турции, а также технические нарушения на судне.

В конце февраля запасы продовольствия на борту подошли к концу, из-за чего членам экипажа пришлось обратиться к инспектору Международной федерации транспортников в Новороссийске, который сообщил, что турецкая компания фактически бросила экипаж с задолженностью по зарплате около 60 тысяч долларов.

В начале марта Российский профсоюз моряков выделил средства на покупку продуктов и воды, кроме этого, страховая компания выплатила экипажу часть задолженности.

Сейчас у моряков снова закончилась еда и вода, они рассказали, что полноценно не ели три дня. В компании-судовладельце ответили, что помочь не могут.

В Российском профсоюзе моряков сообщили, что возможность отправиться домой у моряков появится после 15 июня.