Моряки оказались в заложниках пандемии. На берег их нигде не выпускают

Аргументы Недели → В мире 13+

12 мая 2020, 12:04 [ «Аргументы Недели» ]

Коронавирус не даёт возможность десяткам тысяч моряков сойти на берег. Порты и границы закрыты, однако, потребность в потребительских товарах не уменьшилась. Люди ждут продукты питания, вещи, но не людей. В результате этого моряки вынуждены продолжать работу на судах до конца пандемии. Многие из них не могут получить даже элементарную медицинскую помощь.



Морские суда являются важнейшим транспортом мировой торговли. Они перевозят порядка 90% грузов. В отрасли трудится более 1,2 миллиона человек. Государства делают всё, чтобы в условиях пандемии не нарушить поставки товаров, не задумываясь о тех, кто работает на кораблях.



Члены экипажей обращаются в международные инстанции на невыносимо сложные условия работы. Моряки жалуются на то, что многие из них могут быть заражены коронавирусом. Морские суда кочуют от одного порта к другому в надежде получить разрешение сойти на берег.



На прошлой неделе Международная морская организация обратилась к правительствам всех государств сделать всё необходимое, чтобы моряки смогли вернуться домой. В противном случае международная торговая система может пострадать. Международные организации уже разработали план, состоящий из нескольких этапов, предусматривающих возврат моряков к себе на родину.



