Спикер Совета Федерации убеждена, что День России может стать масштабнее и «народнее»

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12 июня 2020, 08:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: pnp.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Фото: сайт СФ РФ

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко считает, что потенциал праздника – День России – еще не полностью раскрыт и исчерпан, он может стать масштабнее и «народнее».

«По моему убеждению, в его возможном развитии, в формировании особых, собственных ритуалов, символов, знаковых мест заложен большой ресурс для создания мощного объединяющего эффекта», – сказала Матвиенко.

По ее словам, в стране есть немало культурных и исторических объектов, которые отображают этапы становления российской государственности.

«Можно подумать, поработать над тем, чтобы создать перечень Мест Российской Государственности, где проводить торжества в День России. Полагаю, было бы правильным, чтобы к выбору таких точек подключились не только эксперты, но и все россияне. Это мог бы быть всероссийский конкурс», – отметила спикер СФ.

Матвиенко также подчеркнула, что эта дата имеет все основания, чтобы впредь не рассматривать ее только в узком смысле начала 90­х, когда требовалось зафиксировать выход России из общесоветского периода, но считать уже праздником более чем тысячелетней российской государственности.