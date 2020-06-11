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«Мою любимую Америку громят», - Собчак рассказала, что ей пишут друзья из США

, 21:44 [ «Аргументы Недели» ]

«Мою любимую Америку громят», - Собчак рассказала, что ей пишут друзья из США
Ксения Собчак, фото из vk.com/sobchak

Телеведущая Ксения Собчак поделилась рассказами своих друзей, живущих в США.  По словам Собчак, ее друзья в ужасе бегут из своих домов в связи с погромами, которые начались после гибели в Миннеаполисе 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда.

Собчак написала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня»: «Мою любимую Америку громят! И это я не пропагандистские каналы насмотрелась, это мне пишут мои друзья». Собчак поделилась, что ее знакомым пришлось нанять охрану, они «в ужасе сбегают из Нью-Йорка».

Телеведущая пишет, что эти люди честно работали всю жизнь, чтобы жить в центре Нью-Йрка, многие из них стали законно собственниками жилья на 57 улице на Манхэттене вблизи Центрального парка.

«А теперь толпа мародеров с левыми лозунгами просто говорит, что их борьба важнее, чем частная собственность», — написала возмущенная Ксения Собчак. Она подчеркнула, что это разрушение базового принципа США, который она любила.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

В США русскоговорящая община Бруклина призвала власти восстановить контроль над улицами Нью-Йорка, а при необходимости привлечь военных.

ИЧ

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