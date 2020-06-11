В России заразились больше полумиллиона человек

Аргументы Недели → Общество 13+

11 июня 2020, 20:48 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

Количество заразившихся коронавирусом в России уже больше 500 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Российские врачи установили 502 436 случаев заражения коронавирусом. На момент подготовки этого текста за один заразились 8 779 человек.

Несмотря на большое количество диагнозов, повода для паники нет. Больше половины заразившихся уже выздоровели. От COVID-19 избавились уже 261 150 россиян.

Сейчас в России коронавирусом болеют 234 754 человек. Умерли 6 532 пациента. Этот показатель достаточно низкий. Он удивил даже руководителя ВОЗ.