Депутат Мосгордумы Елена Николаева предложила увеличить максимальный размер кредита по льготной ипотеке

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11 июня 2020, 20:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН «Москва»

Строительство многоэтажек в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Елена Николаева, глава комиссии Мосгордумы по градостроительству, госсобственности и землепользованию, президент «Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства», выступила с инициативой об увеличении максимального размера кредита по льготной ипотеке под 6,5% и продлении данной программы до конца 2021 года. Об этом парламентарий рассказала в разговоре с представителями СМИ.

Как отметила Николаева, ставшая собеседницей АГН «Москва», в настоящее время в рамках программы «3 млн рублей выделяется в регионах и 8 млн – в столице, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и Московской области». «На сегодняшний момент это примерно 80% региональных проектов и, к сожалению, только 60% проектов в Москве», - констатировала депутат.

По словам представителя столичного парламента, она предложила на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова «увеличить объем одного кредита до 12 млн для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленобласти, и с 3 млн до 6 млн увеличить в регионах для займа по субсидированной ипотеке под 6,5% для граждан». Такая мера позволит вовлечь в данную норму до 96% всех проектов Российской Федерации, заявила Елена Николаева.

Кроме того, депутат полагает, что программу льготной ипотеки нужно распространить и на другие виды строительства, помимо долевого.

Также на совещании у Белоусова Николаева предложила продлить действие программы льготной ипотеки до конца следующего года, «что даст возможность уже спокойно спланировать долгосрочный тренд и стать залогом устойчивого развития отрасли».

Помимо этого, депутат рассказала, что выразила готовность принять участие в разработке предложений для Роспотребнадзора и правительства по внесению корректив в санитарно-эпидемиологические нормы с учетом вспышки коронавирусной инфекции.

По словам парламентария, озвученные ею инициативы будут рассмотрены в кабмине.

Ранее в четверг сообщалось, что московский мэр Сергей Собянин поведал о создании Центра хирургии рук на базе ГКБ имени Юдина.