Собянин рассказал о создании Центра хирургии рук на базе ГКБ имени Юдина

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11 июня 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]

ГКБ имени Юдина, фото соцсети

В городской клинической больнице имени Юдина идут работы по созданию Центра специализированной хирургической помощи. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работ в новом центре в Коломенском проезде.

«Больница Юдина одна из крупнейших в городе. Наряду с другими клиниками она активно работала и работает по борьбе с СOVID-19. Работает успешно, спасла тысячи жизней. Одновременно с такой внештатной работой больница думает и о будущем, о своим развитии. Здесь на территории клиники в одном из старых корпусов проведена такая серьезная реконструкция, создано узкоспециализированное отделение по хирургии верхних конечностей. Я думаю, мало кто не столкнулся с проблемами, травмами плеча, локтя, суставов. Здесь в этом корпусе будет специализированная помощь, самые высококвалифицированные врачи, хорошее оборудование», - сказал Сергей Собянин.

Как рассказала мэру главный врач больницы Ольга Папышева, первых пациентов новый центр сможет принять уже в июле.

«Мы считаем, что в июле первые пациенты уже будут в нашей клинике», - отметила она.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, новый Центр специализированной хирургической помощи размещается в бывшем терапевтическом корпусе в семиэтажном здании площадью 15,3 тыс. кв. м. В здании проводится комплексная реконструкция. Мощность центра составит 220 коек. Кроме того, в нем будет девять коек реанимации.

Основной специализацией станет хирургия и травматология верхних конечностей. Здесь будут оказываться помощь пациентам с такими заболеваниями, как периартрозы, доброкачественные опухоли, бурситы - воспаления слизистой оболочки сустава, открытые и закрытые переломы, повреждения, воспаления, вывихи, растяжения, ранения плечевого, локтевого и лучезапястного суставов, несросшийся перелом ладьевидной кости, сложные переломы фаланг пальцев.

Отмечается, что важнейшим направлением деятельности центра станет гнойная хирургия. В клинике будут оказывать специализированную хирургическую помощь как при обычных нагноениях, так и при жизнеугрожающих и редких гнойно-воспали тельных заболеваниях руки и кисти.

В центре будет работать стационар кратковременного пребывания с высококвалифицированной оперативной помощью.

В текущем месяце планируется завершить реконструкцию четвертого и пятого этажа, где будет два операционных блока, отделение реанимации и палаты. В настоящее время работы выполнены на 90%. До конца года должны быть завершены работы на других этажах.

В период пандемии один из корпусов больницы имени Юдина на 410 коек на ул. Академика Миллионщикова был перепрофилирован для пациентов с коронавирусом. С 29 февраля 2020 года больница приняла более 4 тыс. пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, выписаны более 3,7 тыс. человек.