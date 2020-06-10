Собянин: Московские врачи спасли десятки тысяч людей с коронавирусом

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10 июня 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

Спасение тяжелоболных московскими врачами, фото: соцсети

Сергей Собянин, мэр российской столицы, рассказал о результатах работы московских медиков в период пандемии коронавируса COVID-19. Как отметил градоначальник, врачи смогли спасти жизни десяткам тысяч инфицированных, 65 тысяч из них - тяжелобольные.

Мэр подчеркнул, что медицинские специалисты проделали огромный, колоссальный труд. По словам Собянина, врачи не покладая рук круглые сутки, не щадя свое здоровье и порой жизнь, боролись за спасение заболевших коронавирусом жителей Москвы. «Это огромная победа», - констатировал градоначальник.

Кроме того, Собянин обратил внимание на то, что в больницах Москвы реанимацией и аппаратом ИВЛ обеспечили всех пациентов с тяжелой формой недуга. Также в столице ни разу не зафиксировали дефицит коек в медучреждениях.

Врачи смогли на первичных этапах диагностики и лечения инфекции оказать помощь огромному количеству пациентов и не допустить их перехода в состояние тяжелобольных, добавил Сергей Собянин.

Ранее на текущей неделе градоначальник рассказал, что Москва приобрела 300 современных машин для скорой помощи.