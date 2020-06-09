Собянин рассказал о закупке 300 современных машин Скорой помощи

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9 июня 2020, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]

Автомобили скорой помощи на улицах Москвы, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Москва приобрела 300 современных автомобилей для скорой медицинской помощи. Такую цифру назвал градоначальник Сергей Собянин в ходе осмотра возводящегося здания подстанции скорой помощи №17 в Бабушкинском районе.

По словам Собянина, в условиях эпидемии коронавируса COVID-19 городские власти приняли решение о дополнительном оснащении скорой помощи современными машинами. В течение месяца медики получили свыше 260 автомобилей. Еще около 40 будет поставлено в ближайшие дни.

Мэр отметил, что столичная скорая помощь является одной из самых мощных и эффективных в мире. При возросшей нагрузке в условиях вспышки коронавируса медики по-прежнему демонстрировали высокие показатели.

Сергей Собянин назвал скорую помощь передовой борьбы с распространением COVID-19 и выразил благодарность врачам за их подвижническую работу.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что для скорой помощи закупили полноприводные машины Ford, Mercedes и ГАЗ (класс B). Транспортные средства оснащены современным оборудованием, которое позволяет оказывать помощь пациентам в экстренных и тяжелых ситуациях.

В машинах инфекционных бригад имеются специальные биобоксы, их в настоящее время задействуют для перевозки людей, зараженных коронавирусом. Отличительными особенностями новых автомобилей, поступивших в распоряжение медиков, являются более высокая крыша кабины, короткая колесная база для повышения маневренности в плотном транспортном потоке, а также вместительность.

В период пандемии из 1 040 бригад скорой медицинской помощи для выезда к пациентам с подозрением на COVID-19 выделено 255 специальных бригад.

Ранее сообщалось, что с 16 июня в Москве заработают летние кафе.